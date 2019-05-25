Сегодня сборные Украины по волейболу стартуют в Золотой Евролиге

Женская национальная команда в Запорожье принимает Словакию, а мужчины в гостях встретятся с Финляндией.

В субботу, 25 мая сборные Украины по волейболу - мужская и женская - стартуют на турнире "Золотая Евролига", в котором участвуют сборные команды Старого Света.

В первом матче мужская сборная Украины под руководством Угиса Крастиньша сыграет на выезде с командой Финляндии - начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Женская сборная Украины под руководством Гария Егиазарова стартует матчем дома в Запорожье. Соперником украинских девушек будет сборная Словакии. Начало - в 17.00.

Турнир "Золотая Евролига" в таком формате проводится второй год подряд. Первыми победителями в прошлом году стали Эстония (мужчины) и Болгария (женщины).

В нынешнем сезоне в "Золотой Евролиге" участвуют по 12 мужских и женских команд.

У мужчин команды разделены на три группы:

Группа А: Бельгия, Словакия, Турция, Латвия

Группа В: Нидерланды, Эстония, Испания, Хорватия

Группа С: Финляндия, Чехия, УКРАИНА, Беларусь

Календарь игр с участием сборной Украины:

25 мая. Финляндия - Украина

29 мая. Чехия - Украина

1 июня. Беларусь - Украина

8 июня. Украина - Финляндия

12 июня. Украина - Чехия

15 июня. Украина - Беларусь

В женском турнире также три группы:

Группа А: Чехия, УКРАИНА, Словакия, Швеция

Группа В: Хорватия, Венгрия, Франция, Австрия

Группа С: Беларусь, Азербайджан, Финляндия, Испания

Календарь игр украинских волейболисток:

25 мая. Украина - Словакия

29 мая. Швеция - Украина

1 июня. Чехия - Украина

8 июня. Украина - Чехия

12 июня. Украина - Швеция

15 июня. Словакия - Украина

Все домашние матчи и мужская, и женская сборные Украины проведут в Запорожье во Дворце спорта «Юность».