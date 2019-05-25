Сегодня сборные Украины по волейболу стартуют в Золотой Евролиге
В субботу, 25 мая сборные Украины по волейболу - мужская и женская - стартуют на турнире "Золотая Евролига", в котором участвуют сборные команды Старого Света.
В первом матче мужская сборная Украины под руководством Угиса Крастиньша сыграет на выезде с командой Финляндии - начало матча в 19.00 по киевскому времени.
Женская сборная Украины под руководством Гария Егиазарова стартует матчем дома в Запорожье. Соперником украинских девушек будет сборная Словакии. Начало - в 17.00.
Турнир "Золотая Евролига" в таком формате проводится второй год подряд. Первыми победителями в прошлом году стали Эстония (мужчины) и Болгария (женщины).
В нынешнем сезоне в "Золотой Евролиге" участвуют по 12 мужских и женских команд.
У мужчин команды разделены на три группы:
Группа А: Бельгия, Словакия, Турция, Латвия
Группа В: Нидерланды, Эстония, Испания, Хорватия
Группа С: Финляндия, Чехия, УКРАИНА, Беларусь
Календарь игр с участием сборной Украины:
25 мая. Финляндия - Украина
29 мая. Чехия - Украина
1 июня. Беларусь - Украина
8 июня. Украина - Финляндия
12 июня. Украина - Чехия
15 июня. Украина - Беларусь
В женском турнире также три группы:
Группа А: Чехия, УКРАИНА, Словакия, Швеция
Группа В: Хорватия, Венгрия, Франция, Австрия
Группа С: Беларусь, Азербайджан, Финляндия, Испания
Календарь игр украинских волейболисток:
25 мая. Украина - Словакия
29 мая. Швеция - Украина
1 июня. Чехия - Украина
8 июня. Украина - Чехия
12 июня. Украина - Швеция
15 июня. Словакия - Украина
Все домашние матчи и мужская, и женская сборные Украины проведут в Запорожье во Дворце спорта «Юность».