ЧМ-2019 по хоккею: первые победы на турнире Канады, Швеции и США

На мировом первенстве в Словакии 12 мая состоялось шесть матчей.

В третий игровой день чемпионата мира по хоккею состоялось шесть матчей.

В группе А первую победу на турнире одержала сборная США, которая после поражения в первом туре от словаков на этот раз справилась с сопротивлением французов - 7:1. В игре Дания - Германия встречались команды, начавшие чемпионат с побед. Со счетом 2:1 победил Бундестим, и он вышел в одни из лидеров группы. Также порадовали успешной игрой своих болельщиков канадцы, разгромившие сборную Великобритании - 8:0.

В группе В без поражений идут сборные Чехии, России и Швейцарии. Шведский "Тре Крунур" реабилитировался за фиаско в первом матче с Чехией и разгромил Италию - 8:0.

Группа А

США - Франция - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Дания - Германия - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Великобритания - Канада - 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Положение команд: Финляндия - 6 очков (2 игры), Германия - 6 (2), Словакия - 3 (2), Канада - 3 (2), США - 3 (2), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2), Великобритания - 0 (2).

Группа В

Россия - Австрия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Италия - Швеция - 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Латвия - Швейцария - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Положение команд: Швейцария - 6 очков (2 матча), Чехия - 6 (2), Россия - 6 (2), Швеция - 3 (2), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (2), Австрия - 0 (2), Италия - 0 (2).

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Финляндии на ЧМ-2019 обыграла Словакию.