ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия обыграла Словакию и другие результаты игрового дня

На мировом первенстве в Словакии 11 мая состоялось шесть матчей.

Во второй игровой день чемпионата мира-2019 по хоккею состоялось шесть матчей.

В центральном матче дня сборная Финляндии обыграла сборную Словакии. В составе победителей отличились Петтери Линдбом и Каапо Какко, который оформил хет-трик. У хозяев турнира шайбы на счету Эрика Чернака и Мартина Маринчина.

В группе А победы также одержали сборная Дании, которая по буллитам обыграла Францию, и сборная Германии.

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В группе В одни из фаворитов турнира чехи не испытали проблем в матче против Норвегии, Швейцария забросила девять безответных шайб Италии, а Латвия обыграла Австрию.

Группа А

Дания - Франция - 5:4 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Германия - Великобритания - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Словакия - Финляндия - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Положение команд: Финляндия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Словакия - 3 (2), Дания - 2 (1), Франция - 1 (1), Канада - 0 (1), Великобритания - 0 (1), США - 0 (1)

Группа В

Швейцария - Италия - 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Латвия - Австрия - 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Норвегия - Чехия - 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Положение команд: Чехия - 6 очков (2 матча), Швейцария - 3 (1), Россия - 3 (1), Латвия - 3 (1), Швеция - 0 (1), Австрия - 0 (1), Норвегия - 0 (2), Италия - 0 (1)

Как сообщал УНИАН, ранее на ЧМ-2019 Чехия обыграла Швецию, а Словакия выиграла у США.