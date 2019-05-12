Испанец Надаль продлил неудачную серию на турнирах, вылетев в полуфинале Мадрида

Камнем преткновения для второй ракетки мира стал молодой грек Стафанос Циципас.

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел выйти в финал турнира серии Masters в Мадриде. Испанец в полуфинале уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 4:6, 6:2, 3:6.

Матч продлился 2 часа и 36 минут. За это время Надаль 1 раз подал навылет, допустил 1 «двойную» и выиграл 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, Циципас сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов.

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Таким образом, Надаль покидает уже третий грунтовой турнир кряду на стадии полуфинала. Помимо Мадрида это были Монте-Карло и Барселона. Испанец продолжает проводить сезон без трофеев.

В свою очередь, Циципас впервые в карьере обыграл Надаля, которому до этого уступил в трех матчах. В финале грек встретится с сербом Новаком Джоковичем, который прошел Доминика Тима в полуфинале.

Также отметим, что Роджер Федерер остановился в четвертьфинале Мадрида, уступив Доминику Тиму.