Федерер впервые с 2016 года сыграет на грунтовых турнирах

Знаменитый швейцарец признался, что хочет получать удовольствие от тенниса.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после вылета в четвертом раунде Australian Open заявил, что планирует выступить на грунтовых турнирах в нынешних сезонах.

Эту информацию в своем твиттере подтвердил журналист Кристофер Клэй.

"Сейчас в моей жизни наступил такой период, когда я хочу получать удовольствие и веселиться. Это моё желание. Я чувствую, что мне не нужен большой перерыв, как раньше. Могу обойтись в этот раз без него", - заявил Федерер.

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37-летний Федерер не играл на грунтовых турнирах с 2016 года, когда вернулся в Тур после операции на колене и выступил в Монте-Карло и Риме.

Швейцарец также игнорировал главный грунтовый турнир года - Ролан Гаррос - с 2016-го по 2018 год, пропустив три сезона подряд.

После поражения от 20-летнего греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в 1/8 финала Australian Open Федерер покинет топ-5 мирового рейтинга - этого с ним не случалось с мая 2017 года.