НБА: 38 очков Дюранта принесли Голден Стэйт победу над Клипперс (видео)

"Голден Стэйт" одержал победу в третьем матче серии, "Сан-Антонио" вышел вперед в противостоянии с "Денвером".

В рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уориорз" на выезде разобрался с "Лос-Анджелес Клипперс", игроки "Сан-Антонио Сперс" на домашней площадке были сильнее "Денвер Наггетс", а "Филадельфия Сиксерз" одержала победу в матче с "Бруклин Нетс". НБА. Плей-офф. Первый раунд "Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:132 (24:41, 28:32, 24:36, 29:23) "Лос-Анджелес Клипперс": Зубац - 18, Л. Уильямс - 16, Грин - 15, Харрелл - 15, Галлинари - 9, Жильжо-Александер - 7, Шамет - 6, Беверли - 6, Чендлер - 5, Робинсон - 3, Торнвелл - 2, Уоллес - 2, Темпл - 1 "Голден Стэйт Уорриорз": Дюрант - 38, Карри - 21, Игуодала - 15, Томпсон - 12, Луни - 10, Богут - 8, Грин - 8, Маккинни - 6, Кук - 5, Эванс - 5, Белл - 2, Ливингстон - 2 Счет в серии - 1:2 "Сан-Антонио" - "Денвер" - 118:108 (31:22, 30:36, 27:26, 30:24) "Сан-Антонио Сперс": Уайт - 36, Дерозан - 25, Олдридж - 18, Гэй - 11, Форбс - 10, Пелтль - 10, Белинелли - 6, Мотеюнас - 2 «Денвер Наггетс»: Йокич - 22, Бисли - 20, Миллсэп - 14, Крэйг - 12, Харрис - 12, Моррис - 10, Пламли - 8, Маррей - 6, Бартон - 4 Счет в серии - 2:1 "Бруклин" - "Филадельфия" - 115:131 (24:32, 35:33, 31:32, 25:34), "Бруклин Нетс": ЛеВерт - 26, Расселл - 26, Динуайдди - 15, Аллен - 15, Холлис-Джефферсон - 14, Харрис - 8, Кэрролл - 6, Куруч - 3, Дэвис - 2 "Филадельфия Сиксерс": Симмонс - 31, Харрис - 29, Редик - 26, Батлер - 16, Марьянович - 14, Монро - 9, Эннис - 4 Счет в серии - 1:2 Как сообщал УНИАН, днем ранее в плей-офф НБА победы одержали "Милуоки" и "Хьюстон".

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