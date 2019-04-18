Милуоки и Хьюстон одержали вторые победы в плей-офф НБА (видео)

"Милуоки", "Хьюстон" и "Бостон" увеличили преимущество в сериях первого раунда плей-офф.

За океаном прошли очередные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Милуоки Бакс", "Хьюстон Рокетс" и "Бостон Селтикс" одержали победы и повели в сериях со счетом 2:0. НБА. Плей-офф. Первый раунд "Бостон" - "Индиана" - 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12) "Бостон": Ирвинг (37 + 7 передач), Тейтум (26), Браун (6 + 9 подборов), Бэйнс (5), Хорфорд (4 + 10 подборов) - старт; Моррис (0), Тайс (4), Хэйворд (13), Розир (4) "Индиана": Богданович (23 + 8 подборов + 4 перехватов), Янг (15), Коллисон (13), Тернер (8), Мэттьюз (6) - старт; Сабонис (1), МакДермотт (4), Холидэй (2), Джозеф (6), Эванс (13 + 7 подборов) Счет в серии - 2:0 "Милуоки" - "Детройт" - 120:99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23) "Милуоки": Бледсоу (27), Адетокумбо (26 + 12 подборов + 5 потерь), Миддлтон (24 + 8 передач), Браун (8), Лопес (8) - старт; Уилсон (0), Миротич (2), Ильясова (3 + 10 подборов), Фрэйзер (0), Хилл (4), Коннотон (18 + 9 подборов + 4 блокшотов) "Детройт": Кеннард (19), Джексон (18 + 8 передач), Драммонд (18 + 16 подборов), Эллингтон (8), Мэйкер (6) - старт; Смит (7), Кальдерон (0), Браун (5), Гэллоуэй (9), Робинсон-мл. (9), Томас (0) Счет в серии - 2:0 "Хьюстон" - "Юта" - 118:98 (39:19, 31:25, 25:23, 23:31) "Хьюстон": Харден (32 + 13 подборов + 10 передач + 8 потерь), Пол (17 + 6 потерь), Такер (16), Гордон (16), Капела (7 + 10 подборов) - старт; Кларк (0), Хартенштейн (4), Фарид (7 + 7 подборов), Хаус (8), Риверс (8), Грин (3), Шамперт (0) "Юта": Рубио (17 + 9 передач + 4 перехватов), Фэйворс (14 + 12 подборов), Митчелл (11), Гобер (11 + 12 подборов), Инглс (7 + 5 перехватов) - старт; Краудер (5 + 7 подборов), Ньянг (5), Сефолоша (0), О'Нил (17), Юдо (0), Нето (2), Аллен (9), Корвер (0) Счет в серии - 2:0 Как сообщал УНИАН, ранее "Портленд" обыграл "Оклахому", а "Денвер" сравнял счет в серии с "Сан-Антонио".

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