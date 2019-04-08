цей матеріал доступний українською

Украинские синхронистки завоевали две золотых медали в Греции

16:43, 08 апреля 2019
Другое
160 0
НОК Украины

Украинские синхронистки завоевали две золотых медали в рамках заключительного дня мировой серии FINA, которая проходила в греческом Александруполисе.

Сестры Мария и Влада Алексеевы дважды поднимались на высшую ступень пьедестала – в хайлайте и произвольном дуэте, сообщает пресс-служба НОК.

Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали три золота на этапе Мировой серии в Париже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #синхронное плавание