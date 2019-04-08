Украинские синхронистки завоевали две золотых медали в Греции
16:43, 08 апреля 2019Другое
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Спортсменкам не было равных в хайлайте и произвольном дуэте.
НОК Украины
Украинские синхронистки завоевали две золотых медали в рамках заключительного дня мировой серии FINA, которая проходила в греческом Александруполисе.
Сестры Мария и Влада Алексеевы дважды поднимались на высшую ступень пьедестала – в хайлайте и произвольном дуэте, сообщает пресс-служба НОК.
Напомним, ранее украинские синхронистки завоевали три золота на этапе Мировой серии в Париже.
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