Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на чемпионат Европы
Мужская сборная Украины по волейболу досрочно выполнила задачу выхода в финальную часть Евро-2019. В пятом матче отбора против Македонии "сине-желтые" выиграли первые два сета, став недосягаемыми для всех соперников.
После четырех матчей в активе украинцев было 4 победы и 11 очков, сообщает Sportarena. На втором месте шла Македония - 2 победы и 6 очков. Чтобы выиграть группу и автоматически квалифицироваться на Евро, Украине достаточно было набрать 1 очко (выиграть два сета в матче против Македонии).
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Украинские волейболисты справились с задачей - 25:19 в первом сете и 28:26 во втором. В итоге матч завершился победой Украины - 3:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23).
Таким образом, у Украины уже 14 очков, что позволило ей досрочно выиграть группу. Независимо от результата последней игры со Швейцарией 9 января, Украина останется на первом месте.
Для мужской сборной Украины выход на чемпионат Европы стал пятым в истории и первым с 2005 года. Ранее сине-желтая сборная играла на Евро в 1993, 1995, 1997 и 2005 годах.
Отбор на Евро-2019. Группа F. Пятый тур
Украина — Македония 2:1 (25:19, 28:26, 23:25, 25:23)
Напомним, что сегодня в Запорожье свою главную задачу - выхода на Евро-2019 - выполнила и женская сборная Украины по волейболу.