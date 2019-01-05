Женская сборная Украины по волейболу вышла в финальную часть Евро-2019

В Запорожье украинки обыграли своих главных конкуренток - сборную Черногории.

В Запорожье завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 по волейболу среди женских команд. Сборная Украины уверенно обыграла Черногорию - 3:0. Эта победа позволила украинской команде гарантировать себе путевку в финальную часть турнира, сообщает УНИАН.

Поединок, собравший во Дворце спорта "Юность" 1150 зрителей, ознаменовался преимуществом украинской сборной в каждой партии, что вылилось в итог - 25:22, 25:21, 25:21. Лучшим игроком встречи стала Олеся Рыхлюк, набравшая в копилку Украины 20 очков.

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Украинки обыграли своего главного конкурента в борьбе за путевку в финальную часть Евро. До этой встречи у Украины и Черногории было по 6 очков в группе С, и они делили 2-3 места. Победа позволила украинской команде с 9 баллами гарантированно выйти в финальную часть со второго места (первая позиция - у Греции).

Финальный турнир 31-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин впервые пройдет в четырех странах - Польше, Венгрии, Словакии и Турции - в августе и сентябре этого года.

Отметим, что сегодня в 20.00 в Запорожье свой матч проведет и мужская сборная Украины, которая встретится с Македонией и также может оформить выход на Евро-2019.