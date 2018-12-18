Оттава в овертайме переиграла Нэшвилл, Вегас уступил Коламбусу в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

В ночь на вторник состоялись очередные матчи североамериканской Национальной хоккейной лиги. "Оттава" в овертайме одолела "Нэшвилл", а "Коламбус" в последнем периоде сломил сопротивление "Вегаса", сообщает сайт лиги. Питтсбург – Анахайм – 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 9 Малкин (Кессел, Летанг), 2:0 – 14 Раст (Кросби), 2:1 – 22 Хенрик (Спронг, Ричи), 2:2 – 25 Шервуд (Мэнсон, Роуни), 2:3 – 38 Каше (Гецлаф), 2:4 – 59 Гецлаф (Оберг, Хенрик). Коламбус – Вегас – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Шайба: 1:0 – 40 Фолиньо (Андерсон, Джонс). Монреаль – Бостон – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 2 Нордстрем (Кейв, Бэкес), 0:2 – 39 Кейв (Пастрняк, Макэвой), 0:3 – 40 Крейчи (Макэвой), 0:4 – 45 Маршанд (Пастрняк, Крюг). Оттава – Нэшвилл – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 2 Лажойе (Батерсон, Бедкер), 2:0 – 5 Ткачак (Уайт, Стоун), 3:0 – 19 Дзингел (Стоун), 3:1 – 25 Йоси (Джохансен, Эллис), 3:2 – 40 Смит (Джохансен, Йоси), 3:3 – 46 Йоси (Джохансен, Фиала), 4:3 – 60 Шабо (Дзингел). Колорадо – Айлендерс – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 18 Эберле (Ли, Нелсон), 0:2 – 22 Бойчак (Бэйли, Пулок), 1:2 – 26 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 1:3 – 38 Ли (Эберле, Ледди), 1:4 – 57 Филппула.

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