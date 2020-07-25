Украинский талант Динамо заинтересовал одного из лидеров чемпионата Италии

Владислав Супряга в этом сезоне зарекомендовал себя в аренде в "Днепре-1".

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, который этот сезон провел в аренде в "Днепре-1", попал в сферу интересов итальянского "Лацио".

Об этом стало известно сайту "Футбол 24".

Отмечается, что "Лацио" следит за Супрягой еще с юношеского чемпионата Европы-2018 в Финляндии. На данный момент речь не идет о предложении, а только об интересе.

"Лацио" будет готов побороться за Супрягу в случае продажи кого-то из основных игроков.

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Потенциальным трансфером форварда занимается Стефано Антонелли, который ранее поспособствовал переходу полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в "Аталанту".

В то же время по информации "ТаТоТаке", подготовку к новому сезону Супряга начнет в "Динамо". Мирча Луческу настаивает на возвращении форварда и видит в нем игрока основного состава.

В этом сезоне Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.

"Лацио" в текущем чемпионате Италии уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" вернуло двух футболистов из "Зари".

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