Динамо вернуло из аренды двух ключевых футболистов Зари

Александр Тымчик и Богдан Леднев получат шанс в родной команде.

Киевское "Динамо" объявило о возвращении из аренды двух футболистов - защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Леднева, которые на правах аренды выступали за "Зарю".

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Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Оба игрока приступят к работе с командой 30 июля, когда начнется тренировочный сбор динамовцев в Конча-Заспе.

23-летний Тымчик выступал за "Зарю" с 2018 года. В этом сезоне он провел 37 матчей и отдал 4 результативных передачи во всех турнирах.

22-летний Леднев находился в аренде с июля 2018-го и за это время стал одним из лучших игроков чемпионата Украины. В минувшем сезоне он провел 33 поединка, забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи.

Позже "Динамо" представит информацию о будущем остальных игроков, которые находятся в аренде. В первую очередь это касается чемпионов мира в составе молодежной сборной Украины Сергея Булецы и Владислава Супряги, выступающих за "Днепр-1".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" подтвердила трансфер талантливого украинского футболиста в Бельгию.

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