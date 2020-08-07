"Большая часть слухов - ложь": нападающий Динамо решил остаться в команде ради работы с Луческу

Владислав Супряга в ближайшее время не покинет Украину.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга не планирует покидать Украину перед стартом нового сезона и хочет закрепиться в команде.

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Об этом сообщил агент форварда Иван Пироженко в комментарии Calciomercato.

"Вокруг Супряги существует много слухов. За ним наблюдает ряд клубов, не только итальянцы. Мы имели контакт с двумя командами, но "Болоньи среди них нет. Что касается цены, то это минимум 13-15 миллионов евро. Логично, учитывая его результативность", - сказал агент.

Пироженко добавил, что Супряга хочет остаться в "Динамо" на следующий сезон и поработать под руководством Мирчи Луческу:

"Мы делаем все ради его прогресса. Но большая часть слухов - ложь. Мы с игроком приняли решение еще на год остаться в Украине после того, как "Динамо" возглавил Луческу. Его опыт и авторитет помогут Владиславу вырасти, после чего можно переезжать в Европу. Пока это наша основная стратегия, но произойти может абсолютно все".

Владислав Супряга в минувшем сезоне УПЛ выступал на правах аренды за "Днепр-1" и забил 14 голов.

В настоящий момент нападающий вернулся в Киев и ведет подготовку в составе "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" интересуется португальским защитником.

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