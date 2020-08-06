Динамо интересуется португальским защитником - СМИ

Киевляне отправили запрос по Иванилду Фернандешу.

Киевское "Динамо" интересуется защитником лиссабонского "Спортинга" Иванилду Фернандешем.

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Об этом сообщает Record.

По информации портала, киевляне уже отправили запрос в португальский клуб относительно стоимости 24-летнего футболиста.

При этом у динамовцев есть конкурент - заполучить игрока также хочет итальянский "Торино".

Фернандеш пока играл только за вторую команду "Спортинга", а также выступал в аренде за турецкие "Трабзонспор" и "Ризеспор". В чемпионате Турции на его счету 14 матчей и 1 гол.

Кроме того, игрок привлекался в молодежные сборные Португалии разных возрастов. Контракт центрального защитника с лиссабонцами истекает в 2022-м году.

Напомним, "Динамо" к новому сезону готовит румынский тренер Мирча Луческу. Первый поединок киевляне проведут против "Шахтера" за Суперкубок Украины 25 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" отправило двух футболистов в аренду.

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