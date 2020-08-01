На украинского таланта Динамо появился второй претендент в Италии

Подписать Владислава Супрягу хочет "Болонья".

Два итальянских клуба заинтересованы в услугах нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги, который минувший сезон УПЛ провел в аренде в "Днепре-1".

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Об этом сообщает FootBoom со ссылкой на скаута Алекса Великих.

По информации источника, заинтересованность в 20-летнем футболисте проявляет "Болонья". На совещании руководства клуба спортивный директор Вальтер Сабатини внес фамилию Супряги в список потенциальных трансферных целей, которые могут уже сейчас усилить команду.

Ранее сообщалось, что форвард оказался в поле зрения "Лацио", но интерес клуба преувеличен. Представитель игрока в Италии Стефано Антонелли, который помог Руслану Малиновскому оказаться в "Аталанте", предложил Супрягу римлянам, но ответа пока не получил.

В минувшем сезоне Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.

"Лацио" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. "Болонья" идет на 12-й строчке.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" оконфузился в дебютном матче за китайский клуб.

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