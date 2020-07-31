Экс-футболист Динамо оконфузился в дебютном матче за китайский клуб (видео)
Бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар получил красную карточку в своем первом матче в составе китайского клуба "Шаньдунь Лунэн".
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При этом Кадар успел провести на поле всего три минуты.
Венгерский футболист вышел на замену на 67-й минуте матча против "Цзянсу Сунин", а уже на 70-й получил прямую красную карточку за грубый фол.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Напомним, Кадар выступал за "Динамо" с 2017 по 2019 годы и покинул киевский клуб зимой 2020-го.
KADAR pic.twitter.com/03qbeCs7HL— video (@video457) July 31, 2020
Ранее УНИАН также сообщал о том, что турецкий клуб досрочно разорвал арендное соглашение с игроком "Динамо".
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