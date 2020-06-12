"Начал хвататься за нож": Милевский рассказал о конфликте с Алиевым в Динамо

Александр Алиев чуть не устроил поножовщину на сборах "Динамо".

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский рассказал историю о своем конфликте с другим бывшим динамовцем Александром Алиевым.

Конфликт между футболистами произошел, когда они оба выступали за "Динамо".

"Сидим мы на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Валентин Белькевич, царство ему небесное, тогда еще был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пара на пару. Мы жили в соседних комнатах... Понятно, открыли "Сан Мигель"...

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Играем в дурака два на два, и они нас утюжат жестко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем - и бьем друг другу по "бороде". Эти нас разнимают, давай смеяться: "Кенты, вы что творите?". Мы такие: "Так, ладно, кент, что мы устроили тут". Руки пожали, опять сели, сейчас, мол, порвем этих стариков. Так ни разу и не выиграли.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Дошло до серьезного конфликта, и слава Богу, что не было никакой поножовщины", - рассказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".

Напомним, Милевский и Алиев дружат со времен выступлений за юношескую команду "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее Милевский также рассказал о том, что не может отказаться от курения.

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