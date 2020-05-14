"Иногда потягиваю": Милевский рассказал о своей вредной привычке

Форвард "Динамо-Брест" признался, что не может отказаться от курения.

Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский обсудил с бывшим партнером по сборной Украины Андреем Ворониным тему курения.

Читайте также"Нельзя так": Милевский высказался о скандальном удалении Хачериди

Разговор был опубликован на YouTube-канале Миля.

"Я два года уже курю IQOS. Перепрыгнул как-то на электронную сигарету. Я за здоровый образ жизни, поэтому решил перейти. Чтобы ты понимал, у меня дома еще блоков 10-15 сигарет с тех времен. Со временем с курением все тяжелее и тяжелее становится, особенно при нагрузках. Надо поберечь себя", - сказал Воронин.

Милевский, в свою очередь, признался, что продолжает периодически курить сигареты:

"Когда как. Иногда потягиваю чуть-чуть, но очень редко. Как говорил Олег Владимирович (Блохин - прим.), уже 10-20 сигарет не могу курить, могу только пять".

Напомним, чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего Милевского два гола.

УНИАН ранее сообщал о том, что Воронин объяснил, почему не смог заиграть в "Ливерпуле".