Луческу рассказал о функциях членов своего тренерского штаба в Динамо

Румынскому специалисту будут помогать пять человек.

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, за что будут отвечать члены его тренерского штаба, в который вошли Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Диего Лонго, Михаил Михайлов и Эмил Карас.

Читайте также"Никто не увольнял": Михайличенко продолжит работать в Динамо

Специалист поделился подробностями будущей работы на минувшей пресс-конференции клуба.

"Члены тренерского штаба должны понимать мою философию, чтобы передать ее игрокам. Они очень важные фигуры. Олег Гусев будет заниматься группой атаки, тут есть проблемы. Огнен Вукоевич будет заниматься серединой поля.

Главный тренер будет работать с обороной и контролировать все звенья. Еще есть Диего Лонго, итальянец, тренер по физподготовке. Также он займется проблемами в организации игры.

Будем делать акцент на том, чтобы исключить мышечные травмы. Меня это беспокоит. В "Шахтере" у меня было мало таких проблем, разве что у Чигринского. Надо как можно быстрее исключить эти моменты.

Тренером по вратарям остается Михайлов. Я бы хотел, чтобы остался в клубе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, мы будем работать продуктивно", - заявил Луческу.

При этом Эмил Карас во время пресс-конференции исполнял роль переводчика Луческу.

УНИАН ранее сообщал о том, что Суркис и Луческу поделились трансферными планами "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram