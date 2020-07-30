"Надо делать это быстро": Суркис и Луческу поделились трансферными планами Динамо

Конкретных целей в плане усиления состава пока нет.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, а также новый главный тренер команды Мирча Луческу прокомментировали возможное усиление состава, а также перспективы игроков, которые уже есть в обойме.

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Представители клуба высказались во время минувшей пресс-конференции.

"Мирча захотел познакомиться с игроками, посмотреть, кто есть в обойме. Если будет нужно усиление, мы будем реагировать. У нас есть три недели. Если подписывать игроков, то надо делать это быстро. Но конкретно трансферную политику мы еще не обсуждали. Главный тренер познакомится с командой, мы будем принимать решения", - сказал Суркис.

Сам Луческу дал понять, что ему надо тщательно изучить возможности тех, кто сейчас находится в команде:

"Я никогда ничего радикально не меняю. Даю игрокам шанс раскрыть свой потенциал, свои лучшие качества. У меня есть неделя, чтобы увидеть игроков, познакомиться с ними и понять, в каком направлении двигаться. У меня будут индивидуальные беседы с каждым из них, чтобы оценить их настрой и понять, чего они сами хотят.

У "Динамо" хороший подбор игроков, много талантливой молодежи. И в первую очередь им нужно поменять свой менталитет в плане подготовки. Хочу, чтобы они полностью отдавали себя и на тренировках, и в играх.

Что касается новичков, то я общался с людьми из скаутинга, чтобы они предоставили кандидатуры, которые у них есть. Нам нужно определиться с точечным усилением. Я не могу сейчас говорить имена, потому что мне нужно время, чтобы познакомиться с составом".

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу рассказал о своих чувствах к "Шахтеру".

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