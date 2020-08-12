"Наверняка забьют": тренер Базеля оценил шансы Шахтера в противостоянии с Интером

Марсель Коллер после матча с "Шахтером" поделился мнением о полуфинале Лиги Европы.

Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер после поражения от "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы высказал свое мнение о шансах "горняков" в полуфинальном матче против "Интера".

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Слова Коллера приводит официальный сайт "Шахтера".

"Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" за счет своей скорости доставит проблемы "Интеру". Нам также известно, что "Интер" очень хорошо обороняется, имеет в атаке мастеровитых футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно трудно", - сказал Коллер.

Тренер Базеля выразил уверенность в том, что "Шахтер" сможет забить "Интеру":

"Шахтер" действительно классная, квалифицированная команда, которая против нас показала все свои качества. И в полуфинале вновь покажет. Я уверен, что "горняки" создадут момент и наверняка забьют "Интеру".

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1.

Полуфинальный матч между "горняками" и "Интером" состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

Миланский клуб в четвертьфинале со счетом 2:1 выиграл у "Байера".

"Шахтер" может выйти в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА во второй раз в своей истории.

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