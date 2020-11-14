Сборная Украины в пятом туре Лиги наций сыграет против Германии.

14 ноября на "Ред Булл Арене" в Лейпциге состоится матч 5-го тура Лиги наций 2020-2021 в Лиге А между сборными Германии и Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

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Начало встречи - в 21.45.

Обе команды по итогам четырех туров набрали по 6 очков и на 1 очко отстают от лидирующей Испании, а также на 4 очка опережают Швейцарию.

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Встреча команд в первом круге завершилась победой немецкой сборной со счетом 2:1.

Главным арбитром матча Германия - Украина назначен румын Овидиу Хацеган.

Лига наций, 5-й тур

Германия - Украина

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"У нас есть возможность играть и первым номером, но, если мы играем с более сильной командой, то следует использовать тактику, которая позволит добиваться результата. Практика показывает, что мы способны перестроиться. Потому, например, играя против такого сильного соперника, еще и на выезде, однозначно немного поменяем свою систему игры".

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что ждет серьезного сопротивления от Украины.

Украина еще ни разу не обыгрывала Германию.

Перед матчем в украинской сборной вновь произошла вспышка коронавируса. На этот раз заразились Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

В заявку на матч с Германией Андрей Шевченко сможет внести только 17 полевых игроков и троих вратарей.

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Автор: Антон Дударь