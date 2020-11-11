Украинцы потерпели поражение в выездной товарищеской встрече.

Сборная Украины перед матчами Лиги наций провела в Хожуве контрольный матч против сборной Польши.

В первом тайме сборная Украины владела преимуществом и могла выходить вперед на 12-й минуте - Андрей Ярмоленко заработал пенальти, однако сам не реализовал его, пробив в штангу.

На перерыв украинцы ушли в роли проигрывающей стороны из-за ошибки Андрея Лунина. Голкипер неоправданно выбежал за пределы штрафной, выбил мяч на соперника, и в итоге Кшиштоф Пентек отправил сферу в пустые ворота.

После перерыва украинцы вновь выглядели острее, но на 62-й минуте пропустили второй мяч. После розыгрыша штрафного и удара Кароля Линетти мяч попал в штангу, а Якуб Модер сыграл на добивании. Оба польских футболиста перед голом только вышли на замену.

Отыграться "желто-синим" не удалось. Лучший момент до конца матча был у Виктора Цыганкова, однако он пробил рядом со штангой.

Польша - Украина - 2:0

Голы: Пентек, 41, Модер, 62

Польша: Скорупски, Гумны (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рыбус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зелиньски (Южвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пентек

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Бондарь, 64), Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Цыганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Предупреждения: Гуральски - Харатин

Польша - Украина: итоги матча

Украинская сборная проиграла во втором товарищеском матче подряд.

Сборная Украины в четвертый раз уступила Польше в девяти личных встречах при трех победах и двух ничьих.

Андрей Ярмоленко во второй раз не реализовал пенальти в матче за сборную Украины. Всего на его счету четыре реализованных одиннадцатиметровых из шести.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Польша - Украина.

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября - в гостях команда Шевченко сыграет с Германией в Лиге наций.

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Автор: Антон Дударь