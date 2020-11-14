Сборная Украины сыграет против сборной Германии на выезде.

В рамках 5-го тура Лиги наций 2020-2021 сборная Украины проведет матч против сборной Германии. Команды должны встретиться на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

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Начало встречи - в 21.45.

Накануне проведение матча оказалось под вопросом из-за вспышки коронавируса в сборной Украины. Официальное решение УЕФА и властей Лейпцига касательно матча объявлено еще не было.

Во многом оно будет зависеть от результатов тестирования, которое сборная Украины пройдет 14 ноября.

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Сборная Германии

Немецкая сборная в этом году не проигрывает, но и победить удалось только дважды в шести играх.

В Лиге наций Германия смогла обыграть только Украину (2:1 в Киеве), а в трех других поединках сыграла вничью - 1:1 с Испанией, 1:1 и 3:3 со Швейцарией. Набрав 6 очков, немцы занимают второе место в группе, отставая на 1 пункт от Испании.

Перед игрой против Украины Германия провела контрольный матч со сборной Чехии и одержала минимальную победу (1:0).

Сборная Украины

Сборная Украины из-за коронавируса прямо перед матчем против Германии осталась без четырех игроков, включая двух футболистов, которые могли появиться в основном составе. Из-за коронавируса сборной не помогут Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

Кроме того, изначально в сборную не смог приехать ряд футболистов "Динамо", в котором произошла вспышка COVID-19, а также травму получил форвард Артем Кравец.

Перед двумя заключительными турами Лиги наций сборная Украины может как претендовать на первое место в своей группе и выход в финальную часть, так и просто на сохранение прописки в элитном дивизионе, но также может по итогам двух туров и понизиться в классе.

В текущем розыгрыше ЛН Украина обыграла Швейцарию (2:1) и Испанию (1:0), но проиграла той же Испании (0:4) и Германии (1:2). В итоге, набрав 6 очков, украинцы занимают третье место в группе. Украинская сборная 1 очко отстает от Испании и на 4 опережает Швейцарию.

Перед игрой с Германией Украина провела контрольный матч против Польши. Украинская сборная владела преимуществом, но свои шансы не реализовала, и при этом пропустила дважды - 0:2.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев:

"По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию - не случайно. В ее рядах много быстрых и технических атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"У нас есть возможность сегодня играть и первым номером, но, если мы играем с более сильной командой, то следует использовать тактику, которая позволит добиваться результата. Практика показывает, что мы способны перестроиться. Потому, например, играя против такого сильного соперника, еще и на выезде, однозначно немного поменяем свою систему игры, но ни в коем случае не откажемся от наших принципов".

Ориентировочные составы

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Хенрикс, Гюндоган, Дауд, Горецка, Сане, Гнабри, Вернер

Украина: Пятов, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Зубков, Марлос, Яремчук

Арбитр

Главным арбитром встречи назначен румын Овидиу Хацеган, который уже не раз работал на матчах украинских команд.

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Автор: Антон Дударь