Решение по проведению поединка будет приниматься 14 ноября.

Четыре футболиста и один сотрудник сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций со сборной Германии.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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"Пришли результаты тестов. Ситуация такова, что пять из них позитивные, в том числе четыре - у игроков. Эти люди остались в гостинице, они изолированы. 14 ноября нас ждет еще одно тестирование", - сказал Шевченко.

Он также сообщил, что решение по матчу будет приниматься позже:

"Я не знаю, может ли быть отменен матч. Нас поставили в известность, что утром 14 ноября мы должны пройти еще одно тестирование. Решение будут принимать УЕФА, организаторы матча, правительство Германии. В команде есть очаг заражения".

УАФ на официальном сайте сообщила, что положительные тесты сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко.

Остальные футболисты команды отправились на вечернюю тренировку в Лейпциге.

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина должен пройти 14 ноября в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).

Ранее из заявки сборной Украины из-за травм и коронавируса были исключены три футболиста.

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Автор: Антон Дударь