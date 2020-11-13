Йоахим Лев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с украинской сборной.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящую встречу со сборной Украины в Лиге наций.

Лева цитирует официальный сайт УАФ.

"Для нас еще возможна победа в группе, но я нацеливаю своих игроков только на следующий матч - против Украины. Я не хочу думать об игре с Испанией. Сперва мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинцев", - сказал Лев.

"По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию - не случайно. В ее рядах много быстрых и технических атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве", - добавил немецкий тренер.

Он также подчеркнул, что футболистам немецкой сборной придется приложить максимум усилий для победы.

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"Испанцы уступили украинцам, потому что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. Моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию".

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина пройдет 14 ноября в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).

Известно, кто будет судить матч Германия - Украина.

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Автор: Антон Дударь