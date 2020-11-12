Сборная Украины сыграет с одной из сильнейших команд мира.

14 ноября сборная Украины в рамках 5-го тура Лиги наций проведет матч против сборной Германии. Команды встретятся в Лейпциге.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

Букмекеры считают сборную Украины безоговорочным аутсайдером в этой встрече.

Так, на победу украинской сборной дается коэффициент 9,60, тогда как на победу немцев - 1,32. Ничья оценивается коэффициентом 5,80.

На то, что Украина сможет набрать очки в гостях, букмекеры выставили коэффициент 3,60, а на то, что Германия не проиграет дома (победит или сыграет вничью) - 1,07.

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина пройдет 14 ноября на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. Начало - в 21.45.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).

Известно, кто будет судить матч Германия - Украина.

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Автор: Антон Дударь