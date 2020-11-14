Сборная Украины получила результаты дополнительных ПЦР-тестов, которые были взяты у всех футболистов, а также персонала в день поединка с Германией в Лиге наций.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.
Как сообщает УАФ, все 35 тестов показали негативный результат, поэтому матч пройдет по расписанию.
Выйти на поле смогут 20 игроков, которые попали в заявку.
Департамент охраны здоровья Лейпцига ранее разрешщил провести игру, но лишишь в случае проведения дополнительного тестирования украинской делегации.
Кроме того, портал Sportbuzzer проинформировал о том, что сборная Германии утром также сдала тесты и получила отрицательные результаты.
Германия - Украина: перед матчем
- Матч Германия - Украина состоится сегодня в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.
- Накануне поединка коронавирус подтвердился у четырех футболистов сборной Украины, из-за чего игра оказалась под угрозой срыва.
- После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.
- Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).
- Ранее из заявки сборной Украины из-за травм и коронавируса были исключены три футболиста.
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