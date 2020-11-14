Команда Андрея Шевченко готова сыграть в Германии / фото УАФ

Сборная Украины получила результаты дополнительных ПЦР-тестов, которые были взяты у всех футболистов, а также персонала в день поединка с Германией в Лиге наций.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

Как сообщает УАФ, все 35 тестов показали негативный результат, поэтому матч пройдет по расписанию.

Выйти на поле смогут 20 игроков, которые попали в заявку.

Департамент охраны здоровья Лейпцига ранее разрешщил провести игру, но лишишь в случае проведения дополнительного тестирования украинской делегации.

Кроме того, портал Sportbuzzer проинформировал о том, что сборная Германии утром также сдала тесты и получила отрицательные результаты.

Германия - Украина: перед матчем

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Автор: Данил Слесь