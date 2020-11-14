Все игроки обеих команд будут готовы выйти на поле.

Сборная Украины получила результаты дополнительных ПЦР-тестов, которые были взяты у всех футболистов, а также персонала в день поединка с Германией в Лиге наций.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

Как сообщает УАФ, все 35 тестов показали негативный результат, поэтому матч пройдет по расписанию.

Выйти на поле смогут 20 игроков, которые попали в заявку.

Департамент охраны здоровья Лейпцига ранее разрешщил провести игру, но лишишь в случае проведения дополнительного тестирования украинской делегации.

Кроме того, портал Sportbuzzer проинформировал о том, что сборная Германии утром также сдала тесты и получила отрицательные результаты.

Германия - Украина: перед матчем

Матч Германия - Украина состоится сегодня в Лейпциге. Начало встречи - в 21.45. Где смотреть Германия - Украина по ТВ.

Накануне поединка коронавирус подтвердился у четырех футболистов сборной Украины, из-за чего игра оказалась под угрозой срыва.

После четырех туров Германия и Украина набрали по 6 очков и занимают второе и третье места в группе D.

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Перед матчем Лиги наций обе команды провели товарищеские поединки. Украина уступила Польше, а Германия минимально обыграла Чехию (1:0).

Ранее из заявки сборной Украины из-за травм и коронавируса были исключены три футболиста.

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Автор: Данил Слесь