"Неправильно себя повел": экс-футболист сборной Украины объяснил, почему не заиграл в Ливерпуле

Андрей Воронин признался, что ему не понравился британский футбол.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свой этап карьеры в составе английского "Ливерпуля".

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Экс-футболист дал интервью YouTube-каналу Миля.

"Мне повезло поиграть со звездами и, не побоюсь этого слова, великими футболистами. Я уже был не очень молодой, но это все равно был определенный опыт для меня. Наверное, Англия - не мой чемпионат. Может быть, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым тяжелым в "Ливерпуле" для меня была ротация Бенитеса.

Я вышел, забил гол, а на следующую игру даже в заявку не попал. Спрашиваю: "Как так?". Он говорит: "Андрей, все нормально. На эту игру другая тактика". Какая другая тактика? Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел", - вспомнил Воронин.

Воронин выступал за "Ливерпуль" с 2007-го по 2010-й год, сыграл 40 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, ранее Воронин заявил о готовности поработать в российском клубе.