Лига чемпионов: результаты матчей второго раунда квалификации

24 июля состоялись очередные поединки квалификации главного клубного турнира Европы.

24 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов в семи парах. Результаты матчей Путь чемпионов БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:1 "Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0 "Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1 "Марибор" (Словения) - АИК (Греция) - 2:1 "Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония) - 5:0 "Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1 "Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия) - 2:0 Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора матчами с бельгийским "Брюгге". УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.

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