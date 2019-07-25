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Лига чемпионов: результаты матчей второго раунда квалификации

00:02, 25 июля 2019
Футбол
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Селтик разгромил соперника / REUTERS

Результаты матчей 

Путь чемпионов

БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:1

"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1

"Марибор" (Словения) - АИК (Греция) - 2:1

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония) - 5:0

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия) - 2:0

Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора матчами с бельгийским "Брюгге".

УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов#Ференцварош#Селтик