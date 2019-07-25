Лига чемпионов: результаты матчей второго раунда квалификации
00:02, 25 июля 2019Футбол
172 0
24 июля состоялись очередные поединки квалификации главного клубного турнира Европы.
Селтик разгромил соперника / REUTERS
24 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов в семи парах.
Результаты матчей
Путь чемпионов
БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:1
"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта) - 3:1
"Марибор" (Словения) - АИК (Греция) - 2:1
"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония) - 5:0
"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1
"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия) - 2:0
Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора матчами с бельгийским "Брюгге".
УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter