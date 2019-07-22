Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Киевляне стартуют в еврокубках с третьего раунда квалификации ЛЧ.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором выступление начинает киевское "Динамо".

Всего в квалификации будут разыграны шесть пропусков в двух ветках. Киевляне выступят в Пути представителей лиг. "Динамо" попало в список сеяных благодаря клубному коэффициенту.

Во время жеребьевки подопечные Александра Хацкевича решением УЕФА не могли выйти на российский "Краснодар".

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

"Маккаби" (Израиль) / Клуж (Румыния) – "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)

ПАОК (Греция) – "Аякс" (Нидерланды)

АПОЕЛ (Кипр)/ "Сутьеска" (Черногория) – "Карабах" (Азербайджан) / "Дандолк" (Ирландия)

"Марибор" (Словения) / АИК (Греция) – БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия) – "Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)

Путь представителей лиг

"Истанбул" (Турция) – "Витория" (Чехия) / "Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар» (Россия) – "Порту" (Португалия)

"Динамо" (Украина) – "Брюгге" (Бельгия)

Первые игры третьего раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные - 13-го. В случае выхода в следующий раунд "Динамо" вновь будет сеяным.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне киевляне вышли в плей-офф квалификации, где по итогам двух поединков уступили нидерландскому "Аяксу" - 1:3 и 0:0.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" провело два контрольных поединка за один день.