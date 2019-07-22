Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором выступление начинает киевское "Динамо".
Всего в квалификации будут разыграны шесть пропусков в двух ветках. Киевляне выступят в Пути представителей лиг. "Динамо" попало в список сеяных благодаря клубному коэффициенту.
Во время жеребьевки подопечные Александра Хацкевича решением УЕФА не могли выйти на российский "Краснодар".
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов
"Маккаби" (Израиль) / Клуж (Румыния) – "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)
ПАОК (Греция) – "Аякс" (Нидерланды)
АПОЕЛ (Кипр)/ "Сутьеска" (Черногория) – "Карабах" (Азербайджан) / "Дандолк" (Ирландия)
"Марибор" (Словения) / АИК (Греция) – БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия) – "Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)
Путь представителей лиг
"Истанбул" (Турция) – "Витория" (Чехия) / "Олимпиакос" (Греция)
"Краснодар» (Россия) – "Порту" (Португалия)
"Динамо" (Украина) – "Брюгге" (Бельгия)
Первые игры третьего раунда квалификации состоятся 6-7 августа, а ответные - 13-го. В случае выхода в следующий раунд "Динамо" вновь будет сеяным.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне киевляне вышли в плей-офф квалификации, где по итогам двух поединков уступили нидерландскому "Аяксу" - 1:3 и 0:0.
УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" провело два контрольных поединка за один день.