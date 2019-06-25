Принял все условия: Неймар близок к трансферу в испанский суперклуб

Бразилец находится в шаге от возвращения в "Барселону".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар находится в шаге от перехода в "Барселону".

Об этом сообщило издание Diario Sport.

По информации издания, футболист принял все условия каталонцев и готов подписать контракт на 5 лет с зарплатой 24 миллиона евро в год.

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Стоит отметить, что зарплата нападающего в Париже составляет 37 миллионов за сезон, но ради возвращения в "Барсу" он готов потерять часть денег. Более того, футболист вообще не обсуждал предложение клуба Примеры и сразу на него согласился.

Напомним, бразилец перешел в ПСЖ в 2017 году именно из "Барселоны". Трансфер стал рекордным в истории футбола и остается таковым до сих пор - французский клуб заплатил за Неймара 222 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, ПСЖ потребует рекордную сумму за Неймара.