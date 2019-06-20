ПСЖ потребует рекордную сумму за свою главную звезду Неймара

Французский клуб не планирует продавать бразильца дешевле, чем купил.

Стала известна сумма, которую ПСЖ потребует у "Барселоны" за трансфер бразильского нападающего Неймара.

Об этом сообщает Le Parisien.

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"Пари Сен-Жермен" хочет получить за Неймара 300 миллионов евро. Если "Барселона" согласится на эти условия, то трансфер станет рекордным в истории футбола.

При этом ПСЖ также готов рассмотреть вариант со включением в сделку одного из игроков каталонского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" хочет предложить за Неймара 100 миллионов евро и одного из трех футболистов: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Умтити.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Неймар заявил, что ПСЖ о желании уйти в "Барселону".