"Месси, просыпайся": фанаты Ливерпуля пытались разбудить игроков Барселоны фейерверком (видео)

Болельщики мерсисайдцев ночью жгли фейерверки у отеля, в котором остановилась "Барселона".

Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов болельщики "Ливерпуля" решили ночью пошуметь под окнами отеля, в котором остановилась "Барселона".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.

Видео было опубликовано в Twitter.

Болельщики запустили фейерверк в полвторого ночи. По информации британских СМИ, некоторые фанаты при этом кричали: "Просыпайтесь, мистер Месси!".

Напомним, чтобы выйти в финал ЛЧ, в ответной встрече "Ливерпулю" нужно отыграться после 0:3 в первом матче.

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет 7 мая и начнется в 22.00.

УНИАН также сообщал о том, что перед матчем против "Барселоны" "Ливерпуль" понес серьезную потерю.