"Месси, просыпайся": фанаты Ливерпуля пытались разбудить игроков Барселоны фейерверком (видео)
Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов болельщики "Ливерпуля" решили ночью пошуметь под окнами отеля, в котором остановилась "Барселона".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.
Видео было опубликовано в Twitter.
Болельщики запустили фейерверк в полвторого ночи. По информации британских СМИ, некоторые фанаты при этом кричали: "Просыпайтесь, мистер Месси!".
Yersss lads pic.twitter.com/fYdfWq4wJe— The Shankly Gates (@madeinliverpool) 7 мая 2019 г.
😂😂🤦🏼♀️🤦🏼♀️ pic.twitter.com/cJGdT1ZUBb— Isabelle 💕🦋 (@Izziee_Mariex) 7 мая 2019 г.
Напомним, чтобы выйти в финал ЛЧ, в ответной встрече "Ливерпулю" нужно отыграться после 0:3 в первом матче.
Матч "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет 7 мая и начнется в 22.00.
УНИАН также сообщал о том, что перед матчем против "Барселоны" "Ливерпуль" понес серьезную потерю.