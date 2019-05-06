Ливерпулю в матче с Барселоной не поможет Салах

Об этом сообщил наставник "Красных" Юрген Клопп.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья форварда Мохаммеда Салаха в преддверии ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

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«Салах завтра не сыграет. Ему лучше, но завтра он не будет играть», – сказал Клопп, чьи слова цитирует Movistar.

Египетский форвард Мохаммед Салах в предыдущем матче столкнулся с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после чего покинул поле на носилках.

Встречу с «Барселоной», скорее всего, пропустит и другой основной нападающий "Ливерпуля" – Роберто Фирмино.

Отметим, что первая игра "Барселоны" и "Ливерпуля" завершилась разгромной победой каталонцев - 3:0, при этом английская команда еще в первом тайме лишилась из-за травмы основного хавбека.