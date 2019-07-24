Усик рассказал, за сколько боев станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Украинский боксер сделал амбициозное заявление.

Украинский боксер Александр Усик назвал количество боев, которое понадобится ему для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Об этом Усик сказал в интервью для YouTube-канала mafisportsmedia.

"Только Богу известно, сколько мне боев нужно провести, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Чтобы все пояса завоевать, думаю, четыре боя", - сказал Усик, улыбнувшись.

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"Я настолько уверен? Да", - добавил украинец.

Усик также отметил, что его дебютный бой в супертяжелом весе может состояться в октябре.

Напомним, Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но освободил пояса в связи с переходом в супертяжи.

УНИАН также сообщал о том, что Усик назвал имена соперников, с которыми хотел бы встретиться в ринге в следующем году.