Три топ-соперника: Усик озвучил амбициозные планы на следующий год

Украинский боксер хочет за год отбоксировать против лучших супертяжей.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в следующем году хотел бы провести поединки против трех топ-боксеров супертяжелого веса.

Об этом Усик сказал для YouTube-канала iFl TV.

"Я просто хочу драться, что я буду их всех называть. Я хотел бы провести бои с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером", - отметил Усик.

"Да, я хочу встретиться с ними в течение двенадцати месяцев в следующем году", - добавил украинец.

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Напомним, Фьюри является экс-чемпионом мира, Уайлдер владеет чемпионским поясом по версии WBC, а Джошуа в конце этого года проведет реванш с Энди Руисом за титулы по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Ожидается, что дебют Усика в супертяжелом весе состоится осенью. Соперником украинца будет Карлос Такам, а вероятной датой проведения боя называется 14 сентября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира усомнился в перспективах Усика в супертяжелом весе.