Отмечается, что после публикации скандального видео ей якобы угрожали увольнением.

Студентка из Харькова Маргарита, которая ранее на видео пожаловалась на украинский язык и спровоцировала скандал в сети, рассказала, что перенервничала и попала в больницу.

Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Я перенервничала в пятницу и в субботу попала в больницу. Сейчас на больничном, нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже полегче, сегодня без капельниц», – заявила она.

Отмечается, что после публикации скандального видео ей якобы угрожали увольнением: «Все приостановлено. На работе рассказывают, что директор якобы мне предлагал, мол, он меня уволит, я 20 дней посижу дома, а потом он меня обратно возьмет. Естественно такого не было».

Студентка пожаловалась на украинский язык: подробности скандала

Читайте такжеЯзыковой скандал в Николаеве: сотрудницу кофейни довели до слез за обслуживание на украинскомРанее сообщалось, как студентка из Харькова резко негативно высказалась об украинском языке и спровоцировала языковой скандал в сети.

Девушке не понравилось, что она должна писать курсовую работу на государственном украинском языке. Она пришла к выводу, что власть ущемляет ее права.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц