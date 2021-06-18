Законопроект не распространяется на частное общение или пользование другими языками.

Депутат из "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предлагает ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным языком.

Соответствующий законопроект размещено на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке Богуцкая отметила, что в 2014 году Украина столкнулась с агрессией Москвы, которая оправдывала свои действия защитой русского языка на территории Украины.

Также нардеп отметила случаи публичного надругательства над государственным языком со стороны граждан Украины, "что является еще более опасным явлением, учитывая возможность для таких граждан занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространять свое негативное влияние".

Читайте такжеСтудентка из Харькова назвала украинский язык еб***м и вляпалась в скандал (видео)При этом автор законодательной инициативы отметила, что законопроект не распространяется на частное общение или пользование другими языками.

"Однако, для граждан Украины, которые имеют право голоса и право быть избранными, пользуются льготами, могут занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления уважение украинского языка является обязательным. А случаи надругательства над государственным языком, в зависимости от последствий, должны приводить к ответственности, в том числе и уголовной", – пишет Богуцкая.

Законом предлагается ввести в качестве вида наказания за надругательство над украинским языком лишение права занимать или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Указанная Богуцкой статья ККУ 338 (надругательство над украинским как государственным) предполагает:

штраф (от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан);

арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Законопроект направлен на: защиту украинского языка от публичного надругательства; привлечение ответственных лиц, совершивших такое надругательство; усиление противодействия пропаганде против украинского языка.

18 июня законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета, который решит судьбу инициативы "слуги".

С 16 января 2021 года в Украине вступили в силу нормы закона о языке – весь персонал сферы обслуживания (в частности официанты и чиновники) обязаны переходить на украинский язык во время общения с получателями услуг. В то же время по желанию клиентов разговор можно продолжать на любом удобном для последнего языке.

За нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрены штрафы. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил категорически против инициатив отдельных народных депутатов, которые путем внесения изменений в "языковой" закон пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение этого закона.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 закона, которая уже вступила в силу, штраф может быть наложен уполномоченным лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение получен отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская