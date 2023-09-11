По его мнению, это поколение, которому принадлежат его дети, сделает Украину великой, потому что оно свободное и сильное в своих позициях и ценностях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает его больше всего во время войны и есть ли у него депрессия. Глава государства подчеркнул, что рад тому, что его дети и жена рядом с ним.

"Нет (депрессии нет - УНИАН), я в порядке. Я могу с этим жить. И хотя у меня не так много времени, иногда я смотрю на своих детей. Они в Украине и очень сознательные украинцы. И я счастлив, что они здесь", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, это поколение, которому принадлежат его дети, сделает Украину великой, потому что оно свободно и сильное в своих позициях и ценностях.

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Президент также отметил, что когда смотрит в зеркало, то уже видит другого человека, чем перед полномасштабным вторжением. По его словам, этот человек намного старше, но и возможно мудрее.

"Я рад, что у меня есть жена. Она такая сильная и красивая. И с каждым днем становится все сильнее, милее и моложе - у нее много энергии... и мы видим это в одном и том же зеркале", - пошутил Зеленский.

Зеленский и его семья - детали

Ранее президент рассказывал, что его сын Кирилл и дочь Александра могли бы выехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт. Зеленский подчеркнул, что они с женой не имеют представления о том, как бы они отправили своих детей за границу.

Кроме того, глава государства в одном из своих интервью также говорил о том, что балансирование между управлением воюющей страной и отцовством является невыполнимой задачей. Он также добавил, что считает себя плохим отцом, потому что его детей воспитывает "жена и война".

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