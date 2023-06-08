Он заявил, что не смог бы отправить их за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью для германской газеты Bild рассказал о своих детях и их местенахождения. По словам главы государства, его сын Кирилл и дочь Александра могли бы уехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт.

Поэтому, как он отметил, его наследники остались в Украине. Более того, президент заявил, что у них с супругой даже представления нет о том, как бы они отправили своих детей за границу.

"Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы уехать за границу, но он не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто-то отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что очень любит своих детей и боится за них: "Нам очень тяжело представить жизнь друг без друга".

Владимир Зеленский остался в Украине

Еще в начале полномасштабного российского вторжения Зеленский признался, что ему предлагали эвакуироваться из Украины. Однако он сказал, что ему нужно не такси, а помощь в борьбе с оккупантами.

Он остался в Украине, чем вызвал восторг не только у своего народа, но и у всего мира. Более года президент Украины остается с людьми в такие тяжелые времена и каждый день приближает нашу победу.

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