По словам Либановой, рождаемость в Украине напрямую зависит от уровня жизни.

После окончания войны в Украине, вероятно, не следует ожидать беби-бума - резкого скачка рождаемости, как это было в Европе после окончания Второй мировой войны.

Такой прогноз озвучила директор института Демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи при НАН Украины Элла Либанова, передает "Обозреватель".

Эксперт пояснила, что в основном детей в Украине рождают осмысленно. Принимать решения о пополнении семьи будут после повышения уровня жизни, который снизился вследствие войны.

"Сегодня в основном дети рождаются запланировано. Не рождается много стихийных детей. Средства контрацепции доступны, все о них знают, поэтому дети будут рождаться только в том случае, когда будет стремительное повышение уровня жизни и улучшение качества жизни, когда будут жилищные условия для родителей. Но сразу после войны этого не будет", - говорит Либанова.

Ранее она прогнозировала, что из-за выезда за границу большого количества женщин и детей Украину может ожидать демографический кризис. Чтобы его избежать, нужно не терять связь с украинскими беженками и стимулировать их в дальнейшем возвращаться в Украину.

По данным Госпогранслужбы, Украину с первого дня войны до 10 июня покинули 4,8 миллиона человек. За этот же период в страну въехало более 2 миллионов граждан. По словам Либановой, если горячая фаза войны завершится быстро, в Украину не вернутся от 500 до 600 тысяч человек, а если продлится, то украинские граждане будут уезжать как можно дальше от Украины, и, в случае, если снимут запрет на выезд мужчин, количество уехавших достигнет 5 миллионов человек.