От 500 до 600 тысяч человек могут не вернуться, если война затянется.

Украину с первого дня войны до 10 июня покинули 4,8 миллиона человек. За этот же период в страну въехало более 2 миллионов граждан.

Такие данные, ссылаясь на статистику Государственной пограничной службы Украины, сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эфире информационного телемарафона.

По словам Либановой, если горячая фаза войны завершится быстро, в Украину не вернутся от 500 до 600 тысяч человек, а если продлится, то украинские граждане будут уезжать как можно дальше от Украины, и, в случае, если снимут запрет на выезд мужчин, количество уехавших достигнет 5 миллионов человек.

Она отметила, что эта цифра резко отличается от данных ООН. Там сообщали о 6,5 миллионах граждан, выехавших их Украины из-за войны.

По мнению директора Института демографии, в случае затяжной войны украинки адаптируются в других странах. Она опасается, что после завершения боевых действий их мужья могут воссоединиться с ними заграницей.

Либанова подчеркнула, что государству необходимо поддерживать связь с покинувшими страну гражданами.

Ранее президент Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев".

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