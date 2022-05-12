Украина должна сделать все возможное, чтобы женщины-переселенки вернулись из-за границы.

Из-за выезда за границу большого количества женщин и детей Украину может ожидать демографический кризис. Чтобы его избежать, нужно не терять связь с украинскими беженками и стимулировать их в дальнейшем возвращаться в Украину.

Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, для украинских вынужденных переселенок с детьми решение вернуться или остаться за границей связано исключительно с вопросом безопасности.

"Пока продолжаются обстрелы по всем регионам страны, женщины с детьми не будут возвращаться из заграницы. Если боевые действия в Украине затянутся на неопределенный срок или несколько лет, женщины, которые вместе с детьми вынужденно выехали из страны за границу, адаптируются к жизни в других странах. А потом, после победы, вполне возможно, к ним присоединятся украинские мужчины. В результате, Украина может потерять целые украинские семьи", - сказала Либанова.

Она отметила, что в Украине, по вполне понятным причинам, может упасть рождаемость. В то же время, европейские страны могут значительно улучшить собственную демографическую ситуацию благодаря украинским переселенкам, которые вынуждены рожать за рубежом.

Эксперт считает, что предотвратить угрозу демографического кризиса в Украине способна система поддержания постоянной связи с украинскими беженками. Кроме того, очень важную роль играют трудовые отношения, нужно, чтобы они обязательно сохранялись.

"Если вынужденная переселенка, находясь за границей, может дистанционно выполнять свои трудовые обязанности, нужно предоставить ей возможность работать. Мы не можем подталкивать женщин искать свою судьбу за рубежом, потому что переселенкам нужно и общаться, и иметь средства для проживания", - сказала Либанова.

Она отметила, что Украина должна сделать все возможное, чтобы женщины-переселенки вернулись из заграницы.

"Нужно поддерживать связь с переселенками, возможно к данному вопросу нужно подключиться и консульским службам за рубежом. Нужно делать все, чтобы вынужденные переселенки за рубежом понимали, что Украина от них не отказалась, что их ждут и общество, и государство, и семья", - подчеркнула Либанова.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество людей, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, превысило 5,5 миллиона. Только в Польшу выехали более 3 миллионов украинцев.

По имеющимся данным, по состоянию на 1 мая 5563959 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

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