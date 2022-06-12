Он также рассказал, что украинская власть делала вид, что не готовится к войне, но на самом деле скрыто осуществила приготовления к широкомасштабному вторжению.

Министр обороны Алексей Резников не доволен потерей интереса со стороны западных стран и СМИ к потребностям украинской армии и определенным чувством облегчения, несмотря на ожесточенные бои в Украине.

Об этом Резников заявил в интервью британскому журналу The Economist

"Или мир не совсем понимает, что происходит, или же он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев", - отметил министр.

Он выразил понимание, что у политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах, у лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.

"Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее, чем западные ценности", - выразил мнение Резников.

Министр добавил, что иногда имеет свободную минуту, чтобы просмотреть первые полосы европейских и американских изданий. Его беспокоит определенная потеря интереса к Украине и ее независимости со стороны западных журналистов и экспертов.

Он добавил, что украинское военно-политическое руководство не согласится ни на один акт капитуляции или уступать свои территории по настояниям Запада. По мнению Резникова, страх и панику, в том числе из-за кризиса в области продовольствия, Россия пытается посеять намеренно, чтобы сломать единство западных партнеров Украины и склонить Киев подписать невыгодный договор о перемирии.

Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может "выпустить пар" в кругу близких коллег и советников, "не подбирая слов" из-за нежелания партнеров ускорить поставки вооружения Украине.

Министр обороны заверил, что Украина готова отбросить российские оккупационные войска с захваченных территорий, как только получит современные реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, но нынешних поставок не достаточно в количественном отношении.

Резников выразил уверенность, что украинская армия готова полностью перейти на типы вооружения и снаряжения по стандартам НАТО в течение одного месяца, поэтому, по его словам, сомнения партнеров относительно способности украинских военных неоправданны.

Он также рассказал, что украинская власть делала вид, что не готовится к войне, но на самом деле скрыто осуществила приготовления к широкомасштабному вторжению.

В начале февраля Украина начала военные учения "Метель-2022" по всей территории Украины, перебросив подразделения из постоянных мест дислокации. Таким образом ракетные удары россиян в первые дни по казармам и аэродромам не нанесли существенного ущерба, так как в этот момент соединения и подразделения находились на других позициях. По его словам, немало воздушных ударов россиян пришлись на "муляжи".

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Минобороны назвали количество украинских защитников, которые ежедневно гибнут на фронте.

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