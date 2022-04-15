Этим решением пытаются предотвратить нехватку квалифицированных рабочих.

Верховая Рада Украины освободила от призыва во время мобилизации студентов и преподавателей учреждений профессионально-технического образования.

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

Таким образом в стране хотят не допустить срыва учебного процесса в учреждениях профессионального образования и поспособствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими: строителями, электриками, машинистами, токарями, сантехниками и тому подобное.

Предполагается, что во время и после войны рынок труда остро будет чувствовать потребность в специалистах рабочих профессий.

"Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом, поэтому непрерывная подготовка рабочих в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования имеет чрезвычайно важное значение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу.

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