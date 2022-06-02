Зеленский подчеркнул, что Россия проводит последовательную преступную политику депортации украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вывозит украинцев с оккупированных территорий, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них - это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия проводит и последовательную преступную политику депортации украинцев.

"Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", - рассказал он.

По словам главы государства, украинцев поселяют, в частности, в отдаленных регионах.

"Цель этой преступной политики - не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но мы должны найти ответ и на этот вызов. А также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия", - сказал Зеленский.

Он добавил, что неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию.

"Но прежде всего должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Россия незаконно вывезла из Украины уже более 238 тысяч детей.