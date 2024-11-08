Украинские инженеры разработали систему UNITS, которая предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке.

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны разработанную отечественными инженерами учебную интерактивную тренинговую систему UNITS.

Как сообщила пресс-служба ведомства, система предназначена для проведения индивидуальных и групповых тренировок по огневой подготовке. Отмечается, что во время занятий на виртуальном стрелковом полигоне можно использовать макеты и модули нескольких десятков образцов стрелкового оружия, гранатометов, ПТРК и тому подобное.

"Система мобильна, при необходимости ее можно быстро развернуть на выбранной локации. Во время моделирования выполнения огневого упражнения на тренажере есть возможность выбирать тип местности: городскую застройку, лес, поле и тому подобное. Моделируется также мишенная обстановка, погодные условия, время суток", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минобороны проинформировали, что с помощью UNITS можно отработать:

Правильную стойку, дыхание, удержание оружия, прицеливание, плавный спуск и широкий спектр ситуационных огневых упражнений.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм, разработанный по стандартам НАТО.

Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.

В Минобороны также объяснили, что оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате.

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