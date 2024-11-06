Сейчас продолжается работа над разработкой сервиса.

В приложении "Армия+" запустили опрос по изменению места службы военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Там отметили, что Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ разрабатывают специальный цифровой сервис, который поможет упростить перевод военнослужащих между приоритетными воинскими частями.

"Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было изменить проще и без лишней бюрократии", - рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Также в пресс-службе отметили, что опрос будет состоять из 12 вопросов - его можно пройти до 10 ноября. Кроме того, в Минобороны заверили, что результаты будут иметь прямое влияние на изменения в алгоритм перевода военных между частями.

Мобилизация в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Согласно документам, они продлены 7 февраля 2025 года.

Тем временем ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий призвал немедленно криминализировать уклонение от мобилизации. Одна из причин, по словам эксперта, в том, что украинская армия "физически тает".

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